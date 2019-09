Cina: Xi chiede sinergia, coordinamento ed efficienza in avanzamento riforme

- Devono essere compiuti sforzi per rafforzare la sinergia, il coordinamento e l'efficienza nel portare avanti le riforme tese a rendere le istituzioni cinesi migliori in tutti i settori. Lo ha dichiarato ieri il presidente cinese Xi Jinping, presiedendo la decima riunione del comitato centrale per l'approfondimento della riforma generale. "Per attuare i compiti di riforma fissati dal Comitato centrale dopo la terza sessione plenaria del 18mo comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), dobbiamo consolidare e approfondire i risultati che abbiamo realizzato, affrontando gli ostacoli istituzionali e l'innovazione politica nel corso degli anni", ha detto Xi. I partecipanti all'incontro hanno esaminato e approvato una serie di documenti riguardanti la promozione dello sviluppo integrato delle industrie manifatturiere avanzate e dei servizi moderni. (segue) (Cip)