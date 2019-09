Cina: Xi chiede sinergia, coordinamento ed efficienza in avanzamento riforme (2)

- Le misure puntano a realizzare un ambiente migliore per sostenere la riforma e lo sviluppo delle imprese private, promuovere lo sviluppo commerciale di alta qualità, attuare la strategia per garantire fornitura di importanti prodotti agricoli, il coordinamento della supervisione delle infrastrutture finanziarie e l'intensificazione della lotta contro l'inquinamento da plastica. L'incontro è culminato nella richiesta di ulteriori sforzi per promuovere l'integrazione e la coesistenza delle industrie manifatturiere avanzate: perseguire lo sviluppo commerciale di alta qualità, l'innovazione tecnica e istituzionale e nuovi tipi di attività devono essere incoraggiati, ha ribadito Xi. (segue) (Cip)