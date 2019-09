Cina: indice dei prezzi al consumo aumentato del 2,8 per cento ad agosto

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina, indicatore fondamentale dell'andamento dell'inflazione, è aumentato del 2,8 per cento su base annua ad agosto, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) di quel paese. Secondo i dati forniti dall'agenzia, il tasso di crescita è invece rimasto invariato rispetto a quello di luglio. I prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 10 per cento rispetto all'anno scorso e del 9,1 per cento rispetto a luglio, mentre i prezzi non alimentari hanno guadagnato l'1,1 per cento, 0,2 punti percentuali in meno rispetto a luglio. L'Ipc nelle aree urbane e rurali ha registrato una crescita su base annua rispettivamente del 2,8 e 3,1 per cento. L'indice dei prezzi alla produzione in Cina, che misura i costi per le merci alla porta della fabbrica, è calato dello 0,8 per cento su base annua ad agosto. (segue) (Cip)