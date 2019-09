Cina: indice dei prezzi al consumo aumentato del 2,8 per cento ad agosto (3)

- L'indice ufficiale dei direttori agli acquisti del paese per il settore manifatturiero, un indicatore dell'attività di settore, è sceso a 49,5 punti in agosto dai 49,7 di luglio, sotto i 50 punti al di sotto dei quali l'indice fotografa una fase di contrazione del settore. Il sottoindice relativo ai nuovi ordini per l'export ha registrato un rimbalzo di 0,3 punti a 47,2. Secondo una dichiarazione rilasciata dopo una riunione del Consiglio di Stato la scorsa settimana, di fronte alla pressione al ribasso e ai venti contrari degli attriti commerciali, la Cina ha promesso di adottare ulteriori misure per garantire la stabilità dell'occupazione, il settore finanziario, il commercio estero, gli investimenti esteri, gli investimenti interni e le aspettative. In termini denominati in dollari le esportazioni cinesi sono aumentate dello 0,4 per cento nei primi otto mesi, mentre le importazioni sono diminuite del 4,6 per cento rispetto all'anno precedente. (segue) (Cip)