Hong Kong: polizia ha arrestato 157 persone in tre giorni per atti violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha annunciato l'arresto di 157 persone per atti violenti in diverse parti della città da venerdì scorso a ieri, lunedì 9 settembre. Lo riferisce la stampa cinese. "Questi atti sono chiaramente in contrasto con gli interessi degli abitanti, e la polizia continuerà a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza e consegnare i trasgressori alla giustizia", ha riferito il sovrintendente capo per le relazioni con il pubblico della Polizia di Hong Kong, Tse Chun-chung, durante una conferenza stampa. Le autorità hanno arrestato in particolare 125 uomini e 32 donne di età compresa tra 14 e 63 anni. I loro reati includono danni penali, possesso di armi offensive, aggressione alla polizia, disprezzo della corte e assemblee illegali. Sei di loro sono stati formalmente incriminati e sono comparsi in tribunale. Il vicecapo dei vigili del fuoco Chan Derek Armstrong ha dichiarato che il suo dipartimento ha ricevuto 23 segnalazioni di incendi relative alle riunioni pubbliche da venerdì a domenica, compreso il rogo provocato dai manifestanti vicino all'uscita della stazione centrale della Mtr di domenica. Armstrong ha sottolineato che l'attitudine all'incendio doloso sta diventando un problema sempre più grave a Hong Kong e ha espresso la condanna del Dipartimento dei vigili del fuoco degli atti che hanno gravemente compromesso la sicurezza pubblica e le proprietà. (segue) (Cip)