Hong Kong: polizia ha arrestato 157 persone in tre giorni per atti violenti (11)

- "Data la sua esperienza nel servizio pubblico, Lam avrebbe dovuto comprendere il rischio che le sue dichiarazioni potessero essere divulgate, eppure ha scelto comunque di parlare apertamente", ha dichiarato Choy al quotidiano "South China Mornig Post". "Deve aver soppesato le conseguenze negative, inclusa la messa in discussione della sua lealtà da parte di Pechino, e la percezione che il governo stia perdendo la volontà" di far fronte alla crisi. Una fonte vicina all'amministrazione di Hong Kong afferma che Lam non si sia dimessa per senso di responsabilità, e non a causa di pressioni da parte del governo cinese. Lo stesso ad dell'ex colonia britannica ha affermato di "non volermi concedere la scelta della via più semplice, quella delle dimissioni". (segue) (Cip)