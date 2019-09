Asia: Banca mondiale, investimenti esteri defluiscono da Indonesia a paesi vicini (2)

- Un rapporto dell’ United Overseas Bank Limited (Uob), pubblicato lo scorso 20 agosto, prevede che i paesi dell’Asean, e in particolare il Vietnam e la Malesia, trarranno vantaggio dalle tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti, affermandosi come destinazioni favorite dalle imprese multinazionali per la riallocazione degli investimenti. Per quanto riguarda l’economia del Vietnam, in particolare, il rapporto prevede una crescita del 6,7 per cento quest’anno, grazie alla robusta domanda interna e all’aumento degli investimenti esteri diretti. Il paese dell’Asia sud-orientale è cresciuto del 7,1 per cento l’anno scorso, il tasso più alto da undici anni. (segue) (Fim)