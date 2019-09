Asia: Banca mondiale, investimenti esteri defluiscono da Indonesia a paesi vicini (3)

- L’espansione ha riguardato tutti i più importanti settori produttivi, con picchi del 13 per cento per l’industria manifatturiera, del 9,2 per cento per l’edilizia e dell’8,5 per cento per la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. Nel primo semestre la crescita è stata del 6,8 per cento, grazie al traino delle esportazioni e della produzione industriale. Il rapporto del gruppo bancario di Singapore prevede anche un’inflazione intorno al 3,4 per cento nel 2019. (segue) (Fim)