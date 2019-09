Asia: Banca mondiale, investimenti esteri defluiscono da Indonesia a paesi vicini (4)

- Nel 2018 gli investimenti esteri diretti in Vietnam sono aumentati del 9,1 per cento, raggiungendo 19 miliardi di dollari. Quest’anno potrebbe essere superata la soglia dei venti miliardi. Nei primi sette mesi il numero dei progetti finanziati è aumentato del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, salendo a 2.064. Il Vietnam attrae investitori per la sua posizione strategica, i salari competitivi, la popolazione giovane e la rete di accordi commerciali. (segue) (Fim)