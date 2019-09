Governo: Conte bis incassa fiducia Camera con 343 sì e 263 no (5)

- Dopo il dibattito in Aula, Conte è passato a fare la sua controreplica che si è svolta in un clima da stadio. Il premier è intervenuto per 40 minuti, facendo fatica portare a compimento il suo discorso per le continue interruzioni ad opera dei leghisti che gridavano, tra l'altro, "Bibbiano" e "Dignità". Il premier, rivolto ai banchi della Lega, ha affermato: "conosco la vostra capacità comunicativa, ma questa non può cambiare la realtà dei fatti. Si accusa il M5s di tradimento ma è assurdo. Il M5s è stato coerente con il proprio programma, voi del Carroccio dimostrate di essere coerenti con le vostre convenienze elettorali". (segue) (Rin)