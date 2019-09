Imprese: hedge fund Paulson chiede a Callon Petroleum di abbandonare fusione con Carrizo

- Paulson & Co, fondo comune di investimento guidato da John Paulson, vuole bloccare l'acquisizione da parte di Callon Petroleum di Carrizo Oil & Gas. Secondo una lettera inviata al consiglio di Callon e diffusa lunedì, Paulson & Co ha dichiarato che voterà contro la proposta acquisizione da 3,2 miliardi di dollari, chiedendo invece di considerare la possibilità di mettere in vendita la compagnia. I fondi Paulson & Co, che detengono una partecipazione del 9,5 per cento circa in Callon, hanno dichiarato che l'aggiunta delle "attività inferiori Eagle Ford ridurrà in modo permanente l'attrattiva di Callon per i potenziali acquirenti". Nella sua lettera, Paulson ha anche elencato diversi grandi produttori di petrolio che potrebbero potenzialmente acquistare Callon. “Crediamo che ci sarebbero molti acquirenti interessati a Callon. Al contrario, l'aggiunta di Eagle Ford (il bacino di shale nel Texas del sud) al puro portafoglio Permiano di Callon scoraggerebbe definitivamente i potenziali acquirenti di Callon ”, ha affermato Paulson nella lettera. (Was)