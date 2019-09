Argentina: crisi finanziaria, per ex presidente uruguayano Mujica paese "ha bisogno di un mago" (2)

- Mujica ha quindi rivelato che Fernandez "è un vecchio conoscente" e che lo ha visitato in Uruguay in un paio di occasioni. Secondo il predecessore di Tabaré Vazquez l'attuale candidato peronista "ha esperienza nel governo", un punti che considera importante, e che se verrà eletto dovrà affrontare comunque "sfide molto importanti". L'ex presidente ha quindi consigliato Fernandez di "mantenere buone relazioni con il settore agricolo", perché è il principale generatore di divisa attraverso le esportazioni. Riguardo l'attuale presidente Mauricio Macri, Mujica ha affermato che in Uruguay "prima lo difendevano tutti e adesso nessuno è macrista" mentre circa le ripercussioni della crisi argentina in Uruguay, meta prediletta del turismo della classe alta, ha affermato che gli Argentini "viaggiano meno comprano meno e spendono meno". (segue) (Abu)