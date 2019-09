Argentina: crisi finanziaria, per ex presidente uruguayano Mujica paese "ha bisogno di un mago" (3)

- Il processo elettorale in Argentina si svolge in un contesto di crisi finanziaria acuita proprio dall'inaspettato risultato delle primarie. La forte volatilità scatenatasi dopo la tornata elettorale dell'11 agosto è sfociata tra le altre cose in una svalutazione della moneta di oltre il 25 per cento in una sola settimana e nell'impennata del differenziale misurato con i titoli del Tesoro statunitense, passato dagli 800 punti agli attuali 2500. Il crollo della moneta ha obbligato il governo del presidente Macri a varare un pacchetto di misure eccezionali per attenuare l'impatto dell'inflazione sui salari e ha portato alla rinuncia del super ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, sostituito da Hernan Lacunza. (segue) (Abu)