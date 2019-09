Argentina: crisi finanziaria, per ex presidente uruguayano Mujica paese "ha bisogno di un mago" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì 30 agosto, a fronte della forte emorragia di capitali e in uno sforzo ulteriore per cercare di frenare il calo delle riserve e la svalutazione del peso, la Banca centrale argentina (Bcra) ha emesso una direttiva che impedisce alle entità bancarie straniere di girare utili alle rispettive sedi centrali senza previa autorizzazione dell'autorità monetaria. L'intervento è stato messo a punto dalla Bcra al termine dell'ennesima giornata dura per il peso argentino (svalutato del 2,9 per cento a chiusura della borsa) nonostante l'iniezione nel mercato di nuovi 387 milioni di dollari delle riserve e dell'aumento del tasso ufficiale di sconto dal 78 all'83 per cento. (Abu)