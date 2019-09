Usa: Trump afferma che pubblicherà resoconti finanziari prima delle elezioni del 2020

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di voler pubblicare un rapporto "estremamente completo" con i suoi resoconti finanziari prima delle elezioni presidenziali del 2020. Parlando oggi, 9 settembre, con i giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca, Trump ha detto che riuscirà a smentire l'idea che il suo impero immobiliare possa aver avuto bisogno del denaro dei contribuenti e di affari dirottati lì durante la sua presidenza. "In futuro, prima delle elezioni, rilascerò un rapporto finanziario su di me, e sarà estremamente completo", ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per la Carolina del Nord. "Ho intenzione di far sapere le mie condizioni finanziarie e sarete estremamente scioccati dal fatto che i numeri saranno molte, molte volte (superiori) a ciò che pensate", ha aggiunto. Le finanze del presidente sono state un grosso problema di contesa, poiché Trump ha infranto una prassi decennale per i principali candidati presidenziali rifiutando di pubblicare le sue dichiarazioni dei redditi. I Democratici alla Camera sono ora coinvolti in una battaglia legale con la Casa Bianca e con le principali banche con le quali Trump ha condotto affari nel tentativo di ottenere le informazioni fiscali. (Was)