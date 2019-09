Usa-Russia: “Cnn”, spia statunitense rimossa da Mosca dopo rivelazione informazioni di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha fortemente contestato un resoconto dell'emittente “Cnn” secondo cui gli Stati Uniti hanno rimosso una spia statunitense dalla Russia, nel 2017, in parte a causa dei timori che il presidente Donald Trump abbia gestito male delle informazioni di intelligence. La “Cnn”, che cita una persona direttamente coinvolta nelle conversazioni sulla rimozione, riferisce che una delle spie statunitense di massimo livello in Russia è stata allontanata da una missione segreta del 2017 dopo le preoccupazioni sorte per delle rivelazioni segrete fatte da Trump. La decisione sarebbe avvenuta poco dopo una riunione del maggio 2017 nell'Ufficio Ovale quando Trump ha esposto informazioni altamente classificate sullo Stato Islamico in una riunione con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e l'ex ambasciatore negli Stati Uniti, Sergey Kislyak. Questa informazione avrebbe suscitato il timore che la spia sarebbe potuta essere scoperta e l'allora direttore della Cia, Mike Pompeo, avvertì gli alti funzionari. La ricostruzione fatta dall'emittente statunitense è stata contestata e smentita dalla Casa Bianca, Cia e dagli alti funzionari dell'amministrazione Trump. (Was)