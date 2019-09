Usa-Russia: dipartimento di Stato, concordata convocazione annuale colloqui antiterrorismo

- Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di convocare i colloqui di alto livello antiterrorismo su base annuale: lo ha dichiarato il dipartimento di Stato in un comunicato stampa pubblicato oggi, 9 settembre, al termine dei lavori a Vienna. "Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di convocare il dialogo antiterrorismo ad alto livello tra i due paesi su base annuale e per gli esperti di antiterrorismo statunitensi e russi di incontrarsi nei prossimi mesi per esplorare le opzioni per un'ulteriore cooperazione", ha affermato la nota. Lunedì, delegazioni statunitensi e russe guidate dal viceministro di Stato, John Sullivan, e dal viceministro degli Esteri, Oleg Syromolotov, si sono incontrate a Vienna, in Austria, al secondo dialogo di alto livello antiterrorismo Usa-Russia. "Sullivan ha sottolineato alla Russia che il dialogo deve raggiungere risultati concreti a beneficio della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e promuovere gli interessi reciproci migliorando la condivisione reciproca delle informazioni", ha affermato il Dipartimento di Stato.(Was)