Usa: guardia costiera salva quattro superstiti intrappolati in nave cargo naufragata

- Gli ultimi quattro membri dell'equipaggio rimasti sulla Golden Ray, nave cargo della Corea del Sud naufragata al largo della costa della Georgia, negli Stati Uniti, sono stati salvati con successo: lo ha annunciato ieri, 9 settembre, la Guardia costiera statunitense (Uscg). "Uscg e le squadre di soccorso hanno estratto in sicurezza i membri dell'equipaggio del Golden Ray", ha detto la Guardia Costiera in un messaggio su Twitter. "Tutti i membri dell'equipaggio sono presenti”. Le operazioni marittime si concentreranno ora sulla protezione dell'ambiente dal carburante e dal carico della nave e sul ripristino del commercio marittimo regolare al largo della costa orientale degli Stati Uniti dove la nave è affondata, ha aggiunto la Guardia Costiera. La nave si è capovolta al largo dell'isola di St. Simons, poco dopo aver lasciato il porto di Brunswick, in Georgia, sulla rotta per Baltimora. La Guardia costiera, che aveva salvato 19 membri dell'equipaggio e timoniere da Brunswick prima di rintracciare gli ultimi superstiti, ha dichiarato che le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. L'equipaggio tratto in salvo è sudcoreano e filippino. (Was)