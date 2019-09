Usa: disavanzo federale supera i mille miliardi di dollari

- Il disavanzo di bilancio del governo federale degli Stati Uniti ha superato i mille miliardi di dollari nei primi 11 mesi dell'anno fiscale 2019: lo ha reso noto ieri, 9 settembre, l'ufficio di Bilancio del Congresso (Cbo). Il deficit attualmente ammonta a 1.068 miliardi di dollari, anche se è probabile che si riduca a settembre con il pagamento delle tasse trimestrali. Il deficit è aumentato di 168 miliardi di dollari in più rispetto al deficit verificatosi nello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono aumentati di 102 miliardi di dollari rispetto all'anno fiscale precedente, ma l'importo speso dal governo federale è aumentato in modo sostanziale, 271 miliardi di dollari in più nello stesso periodo. (Was)