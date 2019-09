Usa: Pg&e intende offrire quasi 18 miliardi di dollari a vittime incendi ed enti pubblici

- La proposta della compagnia californiana Pacific Gas and Electric (Pg&e) per scongiurare il fallimento include il pagamento di quasi 18 miliardi di dollari per risolvere le richieste di risarcimento avanzate dopo i devastanti incendi provocati dalle sue linee elettriche negli ultimi anni, ma meno della metà della cifra è destinata alle singole vittime. La società, secondo quanto riferito dalla stampa Usa, vuole creare due fondi per pagare i costi degli incendi: uno limitato a 8,5 miliardi di dollari per pagare le compagnie assicurative e il resto per le singole persone che hanno perso la casa e membri della famiglia negli incendi mortali di cui Pg&e è responsabile. La società vuole che questa cifra sia limitata a 8,4 miliardi di dollari. Tuttavia Pg&e ha dichiarato la scorsa settimana che non può portare a termine il piano fino a quando “la valutazione delle passività non sarà risolta attraverso i tribunali". L'ammontare degli obblighi di Pg&e nei confronti delle vittime degli incendi è attualmente oggetto di due procedimenti giudiziari. (Was)