Governo: Conte bis incassa fiducia Camera con 343 sì e 263 no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Conte bis, il governo formato da M5s, Pd e Leu, incassa la fiducia alla Camera con 343 sì, 263 no e 3 astensioni. All'esito del voto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto: "Certo, sono soddisfatto del risultato". Domani si replica al Senato. La giornata si è aperta nell’Aula di Montecitorio alle 11 con le comunicazioni del premier Conte mentre in piazza si svolgeva la manifestazione di Fratelli d’Italia e Lega, alla quale era presente anche Giovanni Toti, fondatore di Cambiamo ed ex esponente di Forza Italia. Dopo aver ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Conte ha spiegato che il suo programma di governo "non è un mero elenco di proposte eterogenee, né una sommatoria dei programmi delle diverse forze politiche della maggioranza", ma una sintesi per il bene del paese. Un progetto basato sull’equilibrio, sulla sobrietà e sul rigore che "segna l'inizio di una nuova, risolutiva stagione riformatrice". Il premier ha subito messo uno stop "al frastuono dei proclami inutili e alle dichiarazioni bellicose e roboanti". "Io e tutti i miei ministri prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle idee - ha promesso -. Ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio, misurandolo sull’esigenza della comprensione". Insomma, "la lingua del governo sarà una lingua mite” e il confronto tra le forze politiche dovrà svolgersi nelle sedi istituzionali e non sui social, è stato l'invito del presidente del Consiglio. (segue) (Rin)