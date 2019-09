Governo: Conte bis incassa fiducia Camera con 343 sì e 263 no (2)

- Conte si è poi soffermato sulla manovra, prendendo l’impegno a "evitare l'aumento automatico dell'Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale". Non mancheranno poi gli interventi a favore delle famiglie con reddito medio-basso, a partire dall’azzeramento delle rette degli asili nido. Il premier ha toccato poi il tema delle concessioni. "Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni dei beni e dei servizi pubblici, operando una progressiva ma inesorabile revisione di tutto il sistema - ha affermato -. Quanto al procedimento in tema di concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, voglio chiarire che questo governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell'interesse pubblico e con esso la memoria delle 43 vittime". Allo stesso tempo, ci sarà lo stop a nuove trivellazioni, attraverso una normativa che "non consenta più il rilascio di nuove concessioni per l’estrazione di idrocarburi". Il discorso si è poi spostato sulle zone terremotate. "Desidero ripetere in questa Aula che la ricostruzione sarà una questione prioritaria di questo governo - ha affermato Conte - . E’ un impegno che è stato e sarà sempre molto serio. E Il mio primo impegno pubblico in Italia sarà proprio la visita in alcuni comuni colpiti dal sisma". (segue) (Rin)