Usa: giudice blocca a livello nazionale le restrizioni sulle richieste d'asilo

- Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Jon S. Tigar, di Oakland, ha reintrodotto un'ingiunzione a livello nazionale contro una direttiva del presidente Donald Trump che negava l'asilo a quasi tutti coloro che entrano nel paese dopo aver attraversato il Messico o un paese terzo. Il giudice ha dichiarato che la politica adottata dall'amministrazione Trump non può essere attuata in nessun luogo di confine mentre prosegue la battaglia legale contro la direttiva. L'amministrazione Trump ha annunciato il 16 luglio una modifica in materia di diritto d'asilo negli Stati Uniti negando la possibilità di presentare domanda a coloro che attraversano altri paesi senza precedentemente chiedervi asilo. La Corte Suprema sta prendendo in considerazione una richiesta dell'amministrazione per consentire una la nuova restrizione. "L'immigrazione e la politica di sicurezza delle frontiere non possono essere gestite da un singolo giudice del tribunale distrettuale che decida di emettere un'ingiunzione nazionale", afferma la Casa Bianca in una dichiarazione. "Questa sentenza è un dono per i trafficanti e trafficanti di esseri umani e mina lo stato di diritto". (Was)