Governo: De Benedetti, non voterei la fiducia a questo esecutivo

- Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber ad "Otto e mezzo", su La7, ha affermato che non voterebbe "la fiducia a questo governo. Ad agosto è successo di tutto, l'unico che si è comportato in maniera impeccabile, cioè secondo quanto previsto dalla Costituzione, è stato il presidente Mattarella. Il premio del trasformismo va a Conte, quello della falsità a Renzi. Salvini ha confuso il Viminale con il Quirinale, pensava che tutto dipendesse da lui, ma per fortuna non è così. Ma il premio assoluto per maggiore incompetenza spetta a Di Maio", ha aggiunto l'imprenditore, "che è riuscito a far richiamare il proprio ambasciatore dalla Francia, un Paese che ci è sempre stato amico, e adesso fa il ministro degli Esteri. Nel programma annunciato da Conte manca solo l'invito a voler bene alla mamma. Quindi mi aspetto che sarà un governo di ordinaria amministrazione. Secondo me, preso atto che non c'era più la maggioranza, bisognava andare ad elezioni. Perché io credo che la maggioranza degli italiani voglia rimanere in Europa, e avremmo dovuto andare alle elezioni per scegliere tra chi vuole diventare una succursale della Russia e chi vuole rimanere in Europa. Invece", ha detto ancora De Benedetti, "così Salvini è ancora lì e continueremo a parlare di lui. Il governo durerà fino a che Renzi vuole che duri, perché controlla ancora molti parlamentari. I padri di questo governo si chiamano Renzi e Grillo, e non mi sembra un grande albero genealogico. Renzi mi ha molto deluso", ha concluso sempre De Benedetti, "credo che farà un partito da qui a tre mesi, con la scusa che il Pd debba essere riequilibrato al centro". (Rin)