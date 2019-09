Usa: Trump e Pence negano divisioni nella Casa Bianca dopo incontro annullato con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il vicepresidente, Mike Pence, hanno entrambi negato di essere divisi sulla possibilità di tenere o meno negoziati con i talebani nel ritiro presidenziale di Camp David. "Molte notizie false dicono che ho scavalcato il vicepresidente e vari consiglieri su un potenziale incontro di Camp David con i talebani", ha scritto oggi Trump sul suo profilo Twitter. “Questa storia è falsa! Penso sempre che sia bello incontrarsi e parlare, ma in questo caso ho deciso di non farlo”. Trump ha poi accusato i media statunitensi di essere“ disonesti ”e “corrotti” avendo descritto la sua amministrazione come profondamente divisa sulla questione quando non era. “Ai media disonesti piace creare ... turbolenze alla Casa Bianca, che non ci sono. Considero gran parte dei media semplicemente un braccio del Partito democratico. Sono corrotti”, ha aggiunto. (segue) (Was)