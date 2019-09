Brasile: Bolsonaro dal letto di ospedale, "da domani torno a lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che a partire da domani, 10 settembre, tornerà al lavoro dopo un ultimo giorno di riposo a seguito dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto domenica 8 agosto per la riduzione di un'ernia intestinale. "Oggi è lunedì ed è l'ultimo giorno di ferie, da domani torno al lavoro", ha dichiarato Bolsonaro in un breve video pubblicato sul proprio profilo Twitter. Secondo il bollettino medico pubblicato questa mattina, 9 agosto da parte delle autorità sanitarie dell'ospedale Vila Nova Star di San Paolo, Bolsonaro sta bene, non presenta febbre né dolori, e al massimo da domani inizierà la terapia fisica motoria, potendo sedersi sulla poltrona e camminare per la stanza. Secondo il portavoce della presidenza, Otavio Rego Barros, il movimento è importante perché il presidente possa recuperare le attività intestinali. A partire da questa mattina il presidente ha iniziato ad assumere cibo attenendosi a una dieta liquida. Secondo Antonio Antonietto, direttore sanitario dell'Ospedale Vila Nova Star, il presidente ha mangiato almeno tre vasetti di gelatina, bevuto tè e brodo. Le visite restano limitate. La previsione dei medici è che il presidente resterà ricoverato a San Paolo per circa 10 giorni. (segue) (Brb)