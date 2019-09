Usa: McConnell sostiene proposta di spesa a breve termine per evitare blocco governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, il repubblicano Mitch McConnell, ha approvato una proposta di legge a breve termine per evitare un nuovo blocco parziale delle attività governative ("shutdown"), riconoscendo di fatto che il Congresso ha bisogno di diverse settimane di negoziati per elaborare una proposta di spesa a lungo termine. La posizione di McConnell si allinea a quella dei leader democratici alla Camera dove il leader della maggioranza, Steny Hoyer, ha già annunciato per la prossima settimana il voto per una misura temporanea per finanziare il governo. McConnell ha affermato che il Senato a settembre lavorerà su una legge annuale per i finanziamenti governativi basata sull'accordo di bilancio biennale stipulato prima della pausa di agosto. I leader del Congresso non hanno ancora deciso quanto tempo dovrebbe coprirebbe la proposta di finanziamento, ma Hoyer ha suggerito fino al 22 novembre. In genere, i leader usano una data vicino a una festività importante per forzare l'azione a finanziare il governo, anche se l'anno scorso il governo ha chiuso a fine dicembre a causa di una disputa tra Democratici e il presidente Donald Trump sul finanziamento del muro di frontiera. (Was)