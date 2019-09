Argentina: crisi finanziaria, per ex presidente uruguayano Mujica paese "ha bisogno di un mago"

- L'ex presidente uruguayano, José "Pepe" Mujica, ha dichiarato che per uscire dall'attuale crisi finanziaria l'Argentina "ha bisogno di un mago, non di un politico". La frase rispecchia la profondità della problematica economica che attanaglia il paese sudamericano immerso adesso nel processo elettorale in vista delle presidenziali del 27 ottobre. Mujica l'ha pronunciata oggi nel corso di un'intervista alla radio argentina "El Destape" in risposta alla domanda se considera che il candidato peronista alla presidenza, Alberto Fernandez, sarà in grado di riattivare l'economia e rispettare gli obblighi contratti dall'attuale governo. "Più che a Alberto Fernandez gli argentini dovrebbero eleggere a Mandrake, perché c'è bisogno di un mago più che di un politico", ha detto". "La storia dimostra che la capacità di ripresa dell'Argentina è formidabile", ha aggiunto ad ogni modo Mujica, ricordando quindi che "il paese ha dimostrato mille volte che è capace di sprecare fortune e di tornare a farle". (segue) (Abu)