Usa: arresti al confine con Messico in calo del 22 per cento ad agosto

- Il numero di migranti presi in custodia lungo il confine meridionale degli Stati Uniti è sceso del 22 per cento, ovvero a 64.006, ad agosto: lo ha detto il commissario per le Dogane e la protezione delle frontiere degli Stati Uniti, Mark Morgan, elogiando l'accordo concordato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il Messico lo scorso 7 giugno. Gli arresti al confine avevano raggiunto a maggio il picco di oltre 144.000 migranti fermati, un afflusso che ha spinto Trump a minacciare il Messico con tariffe se il governo del presidente Andrés Manuel López Obrador non avesse preso provvedimenti immediati per frenare il flusso. I dati pubblicati oggi, 9 settembre, dimostrano una riduzione degli arresti del 60 per cento da maggio. "Il presidente ha chiarito che utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione e di questa amministrazione per affrontare questa crisi senza precedenti al confine meridionale", ha detto Morgan durante il briefing alla Casa Bianca. (Was)