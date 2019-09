Migranti: Alto commissario Bachelet, possibile "passi indietro" da politiche Messico e Usa (5)

- Ebrard ha anche voluto sottolineare che l'impiego massiccio delle forze di sicurezza si "ha notizia di solo sette denunce" per presunte violazioni dei diritti umani contro la Gn. Un elemento chiave considerate le tante polemiche legate agli abusi che attribuiti alle forze militari nei lunghi anni in cui sono state impiegate con compiti di polizia interna, soprattutto nella lotta contro le reti di narcotrafficanti. Nel periodo in esame, ha proseguito Ebrard, la Procura generale ha accusato 357 persone per il reato di tratta degli esseri umani, mentre la polizia federale ha intercettato 35 camion con a bordo un totale di 2.186 persone, il 40 per cento delle quali minore d'età. (segue) (Mec)