Municipio Roma V: settimana europea della mobilità sostenibile, torna il "Premio Mario Caldaro"

- "Roma Capitale ospiterà anche quest'anno la Settimana della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre), appuntamento che ha come obiettivo quello di incentivare le persone a utilizzare modalità di trasporto alternative ed ecosostenibili. Il tema di quest'anno è la 'mobilità attiva' e lo slogan scelto è: 'Camminiamo insieme'. Fra le varie iniziative promosse dal V Municipio vi è il 'Premio Mario Caldaro'. Giunto alla seconda edizione, il concorso è stato istituito per ricordare uno storico artigiano e residente del quartiere Centocelle che si impegnò a livello sociale, culturale e sportivo nella diffusione dell'uso della bicicletta". Così, in una nota, l'assessore alle Politiche ambientali del Municipio V, Dario Pulcini. "Il concorso, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea - aggiunge - consiste nell'elaborazione di un progetto per 'l'incremento dell'uso della bicicletta nella mobilità quotidiana'; nel contributo per 'accrescere la coscienza civica rispetto al risparmio delle risorse ambientali ed economiche destinate alla mobilità'; nella proposta di 'attività utili alla cura del quartiere, alla sua conoscenza e alla sua rigenerazione positiva su tematiche di sostenibilità ambientale'. L'invio delle proposte deve essere effettuato entro le ore 12 di giovedì 12 settembre presso l'Ufficio Protocollo del Municipio Roma V. I tre progetti migliori sull'ambiente e sulla mobilità sostenibile saranno premiati nel corso di un evento che si svolgerà sabato 21 settembre in presenza del Presidente del Municipio e della famiglia Caldaro. In palio una bicicletta, uno skateboard e dei pattini in linea. La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 12.00 in piazza San Felice da Cantalice alla fine di una ciclo passeggiata che avrà inizio alle ore 9.00 dal parco del Forte Prenestino per poi proseguire per le vie del quartiere Centocelle".(Com)