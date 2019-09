Messico: ministro Finanze, approvazione Usmca "centrale" per bilancio 2020 (2)

- l nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord è stato firmato a fine novembre 2018, in occasione del vertice finale del G20 tenutosi a Buenos Aires, in Argentina. Il testo, frutto di un lungo e controverso negoziato è stato siglato dal presidente Usa Donald Trump, dall'ex presidente messicano Enrique Pena Nieto (all'ultimo giorno del suo mandato) e dal primo ministro canadese Justine Trudeau. Ad oggi l'unico parlamento ad aver ratificato l'intesa è quello messicano. L'intenzione dei contraenti è di poter far entrare il testo a gennaio del 2020, ma le incognite rimangono alte sulla ratifica del Congresso Usa, dove persistono le resistenze espresse dai Democratici, detentori della maggioranza alla camera dei Rappresentanti. Pesano in particolare le richieste fatte alla Casa Bianca di maggiori garanzie sui temi del rispetto dell'Ambiente, partita che si intreccia con gli impegni sul patto climatico, sulle questioni relative ai diritti d'autore e sull'applicazione stringente degli impegni sul diritto del lavoro. (segue) (Mec)