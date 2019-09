Ue-Cuba: Mogherini, isola è ponte tra America latina e Caraibi

- Cuba è un partner chiave per l'Unione europea, sia a livello bilaterale che regionale, soprattutto perché può fungere da ponte tra l'America Latina e i paesi dei Caraibi. Lo ha detto, in apertura dei lavori del secondo Consiglio congiunto tra Unione europea e Cuba, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. "L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba è un segnale dell'importanza che attribuiamo alle nostre relazioni. Nei tempi incerti in cui viviamo, apprezziamo molto che i nostri partner, come Cuba, condividano il nostro impegno per il multilateralismo e un sistema internazionale basato su standard", ha detto Mogherini. "Condividiamo anche con Cuba la sfida di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo compiuto grandi progressi nello sviluppo di iniziative congiunte, bilaterali e multilaterali per l'Agenda 2030", ha proseguito. "Solo insieme, Cuba ed Europa, possiamo affrontare la sfida globale del cambiamento climatico. Se non facciamo qualcosa ora, i suoi effetti ci influenzeranno ancora di più in futuro", ha aggiunto spiegando che la Cop 25 in Cile a dicembre "è un'opportunità per confermare e migliorare le nostre ambizioni collettive". (segue) (Beb)