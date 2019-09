Ue-Cuba: Mogherini, isola è ponte tra America latina e Caraibi (2)

- Secondo Mogherini, "molte sfide globali richiedono anche azioni a livello locale. Durante i suoi primi due anni di attuazione, l'accordo sul dialogo politico e sulla cooperazione ci ha permesso di rafforzare le nostre relazioni e ha generato numerose opportunità di cooperazione, oltre a numerosi incontri bilaterali", ha detto. "Nell'ambito dell'accordo, abbiamo già tenuto cinque dialoghi politici su questioni di reciproco interesse, come i diritti umani, le misure unilaterali coercitive o lo sviluppo sostenibile. Siamo interessati a rafforzare il monitoraggio dei nostri dialoghi politici e, allo stesso tempo, lanciare nuovi dialoghi settoriali su agricoltura, energia, cambiamenti climatici e ambiente", ha proseguito. Mogherini ha ricordato che, "da quando la cooperazione allo sviluppo è ripresa nel 2008, l'Unione europea ha impegnato oltre 200 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di Cuba in tre settori prioritari: agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare, ambiente e cambiamenti climatici, nonché per accompagnare la modernizzazione del paese". (segue) (Beb)