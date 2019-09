Ue-Cuba: Mogherini, isola è ponte tra America latina e Caraibi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cuba è un partner chiave per noi, sia a livello bilaterale che regionale, soprattutto perché può fungere da ponte tra l'America Latina e i paesi dei Caraibi. Cuba è ad un bivio. Dopo aver completato la sua transizione generazionale e dotandosi di una nuova Costituzione, Cuba ora affronta sfide significative per attuare la sua modernizzazione economica in un ambiente molto difficile. Aprire l'economia cubana e superare quello che il presidente Díaz-Canel ha definito il "blocco interno" è di importanza cruciale. E non solo per promuovere legami commerciali più stretti tra l'Ue e Cuba. Vogliamo vedere come possiamo sfruttare ulteriormente il potenziale della nostra cooperazione economica, compresi commercio e investimenti", ha sottolineato l'Alto rappresentante. (Beb)