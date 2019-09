Usa: cinquanta Stati lanciano indagine antitrust contro Google

- Cinquanta procuratori statali hanno avviato ufficialmente un'indagine antitrust contro Google. L'indagine, guidata dal procuratore generale del Texas, Ken Paxton, è stata annunciata oggi pomeriggio, 9 settembre, dopo mesi di voci circa l'intenzione degli Stati di aumentare la pressione sulla Silicon Valley. Google "domina tutti gli aspetti della pubblicità su Internet e delle ricerche su Internet", ha detto Paxton, precisando che si tratta di un'indagine per ora e non di una causa. Gli unici due Stati a non unirsi alle indagini sono la California e l'Alabama. L'inchiesta statale arriva mentre Google e altre società tecnologiche, come Facebook, stanno affrontando molteplici indagini a livello federale sulla possibile violazione delle leggi antitrust della nazione. Sia il dipartimento di Giustizia (DoJ) che la Federal trade commission (Ftc), l'autorità antitrust statunitense, stanno esaminando le Big Tech, e i funzionari del DoJ a fine agosto hanno inviato a Google una richiesta legale per verificare documenti. Un altro gruppo di procuratori generali statali - guidato dalla Letitia James di New York - ha avviato la propria indagine contro Facebook, per verificare violazioni sulla concorrenza e una cattiva gestione delle informazioni personali degli utenti. (Was)