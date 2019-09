Usa: Trump e Pence negano divisioni nella Casa Bianca dopo incontro annullato con talebani (2)

- Anche Pence ha pubblicato un messaggio su Twitter a sostegno di Trump. “È assolutamente giusto, presidente. Altre notizie false! I media disonesti non hanno mai contattato il nostro ufficio prima di iniziare con questa storia e se lo avessero fatto, avremmo detto loro che supporto pienamente la tua decisione", ha detto. Le precisazioni di Trump sono in risposta a quanto riferito dall'emittente “Nbc News” e altri organi di informazione secondo cui Pence e il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, erano fermamente contrari all'idea di tenere un incontro a Washington con i leader talebani. (Was)