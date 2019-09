Governo: Conte bis incassa fiducia Camera con 343 sì e 263 no (4)

- Il nuovo governo intende andare avanti anche con la riforma della giustizia mentre sulla politica estera avrà come punti di riferimento tre assi: "l’Unione europea, le relazioni transatlantiche, con il corollario della nostra appartenenza alla Nato e l'imprescindibile legame con gli Stati Uniti e la stabilizzazione e lo sviluppo del Mediterraneo allargato". In materia di immigrazione, invece, Conte ha sottolineato che "non possiamo più prescindere da un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea. Questa solidarietà finora è stata annunciata, ma non ancora realizzata". A questo proposito, il presidente del Consiglio ha confermato che verranno rivisti i decreti sicurezza "alla luce delle osservazioni critiche formulate dal presidente della Repubblica". Massima attenzione anche all’Africa. L’impegno profuso nella stabilizzazione della Libia, per Conte conferma "quanto sia prioritaria l’area del Mediterraneo allargato per la politica estera dell’Italia". Il governo intende anche "continuare a sviluppare i rapporti con i grandi attori globali, come India, Russia e Cina" e a rilanciare la sua azione nei Balcani. (segue) (Rin)