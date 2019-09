Governo: Conte bis incassa fiducia Camera con 343 sì e 263 no (6)

- Ma Lega e Fratelli d’Italia non hanno mancato di esprimere il loro disappunto anche fuori dall'Aula, in piazza Montecitorio, dove secondo gli organizzatori c’erano 30 mila persone a protestare. La manifestazione si è svolta senza alcun simbolo di partito ma con tante bandiere e palloncini tricolore. "Salutiamo i poltronari che in questo momento sono chiusi nel Palazzo e perdono ogni dignità e onore. Hanno paura di confrontarsi con il voto e con la volontà popolare", ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini salendo sul palco. "Oggi il popolo dimostra di ribellarsi alla truffa che avete messo in piedi ed è qui a ribadire la libertà, la dignità e il diritto degli italiani", ha aggiunto Meloni. E Toti ha ricordato che "i Cinque Stelle e il Pd hanno dimostrato di essere dalla parte del sistema senza alcuna dignità". Alla manifestazione non ha partecipato Forza Italia, che vede assottigliarsi la sua rappresentanza parlamentare. Cinque deputati oggi hanno lasciato il gruppo alla Camera. Sono Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Manuela Gagliardi e Alessandro Sorte, tutti di Forza Italia e Carmelo Lo Monte della Lega. Tutti e cinque andranno nel gruppo Misto di Montecitorio. (Rin)