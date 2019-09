Usa-Afghanistan: Trump, colloqui di pace con talebani “morti” dopo attacco a Kabul

- I colloqui di pace per l'Afghanistan tra Stati Uniti e talebani sono "morti" dopo che il gruppo ha rivendicato la responsabilità per l'attentato a Kabul della scorsa settimana, che ha ucciso un soldato statunitense. Lo ha detto oggi, 9 settembre, il presidente Usa, Donald Trump, dopo aver annullato un incontro segreto a Camp David per discutere un accordo "di principio” tra le due parti, che prevedeva il ritiro di circa 5.400 truppe Usa dall'Afghanistan. I talebani hanno risposto domenica affermando che la decisione di Trump di terminare bruscamente i colloqui di pace costerà la vita a molti americani. "Sono morti", ha detto Trump ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. "Per quanto mi riguarda, (i colloqui di pace) sono morti”. Più di 2.400 soldati statunitensi sono stati uccisi durante 18 anni di guerra, la più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti, secondo i dati più recenti del Pentagono. Circa 22.000 truppe della coalizione sono ora in Afghanistan, 14.000 delle quali statunitensi. Trump ha dichiarato di voler portare il numero di truppe Usa in Afghanistan a 8.600, ma non ha fissato un calendario per il ritiro. (Was)