Brasile: Bolsonaro dal letto di ospedale, "da domani torno a lavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente è per sua natura molto attivo. Il decorso clinico è stato molto positivo e grazie a questi sviluppi, il presidente è già pronto per tornare alla conduzione del potere esecutivo, anche se, in questo momento, abbiamo il vicepresidente della Repubblica a capo del nostro governo", ha detto il portavoce. Rego Barros ha spiegato che le decisioni spettano legalmente al vicepresidente Hamilton Mourao, che esercita ufficialmente la carica di presidente ad interim. Tuttavia, secondo il portavoce, Bolsonaro "partecipa alle decisioni attraverso i suoi colloqui con i vari ministri, incluso lo stesso generale Mourao", ha sottolineato. Secondo il portavoce, un'ala dell'ospedale è stata messa a disposizione della squadra della presidenza e della famiglia Bolsonaro. (segue) (Brb)