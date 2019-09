Difesa: Kosovo, militari italiani partecipano all’esercitazione “Tangled Eel” (3)

- La complessa attività addestrativa è stata pianificata e condotta per testare le capacità di coordinamento tra le varie unità, l’uniformità delle procedure tecnico-tattiche impiegate in Teatro Operativo, le tempistiche e le modalità di reazione attuate al verificarsi di eventi che potrebbero minacciare la sicurezza del personale di Kfor, la stabilità e la libertà di movimento nell’Area di Responsabilità del Regional Command West. Il Regional Command West ingloba unità della Kfor provenienti da sette Paesi diversi quali: Italia, Slovenia, Austria, Moldavia, Turchia, Polonia e Svizzera. I sette Paesi costituiscono un’unica forza che contribuisce al mantenimento di un “ambiente” sicuro, come stabilito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Kop)