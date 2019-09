Governo: D'Inca, atteggiamento sobrio e rigoroso e toni rispettosi, cambiamento passa anche da qui

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, dopo il discorso del presidente del Consiglio Giusppe Conte afferma su Facebook: "Dobbiamo continuare a cambiare il nostro Paese, iniziando un nuovo corso nel segno dello sviluppo, dell’innovazione e dell’equità sociale, come ha sottolineato il presidente Conte nel suo importante discorso di questa mattina". Per il ministro "siamo di fronte a una grande opportunità, per dare nuove prospettive ai giovani e alle famiglie più deboli, oltre a un nuovo impulso per la nostra economia". D'Incà quindi aggiunge: "Il cambiamento passa anche attraverso un atteggiamento sobrio e rigoroso, con toni rispettosi nei confronti delle persone: l’ascolto, il confronto e il dialogo sono qualità fondamentali per farci raggiungere obiettivi importanti. La sfida più grande sta per iniziare: andiamo avanti insieme". (Rin)