Siria: consegnati aiuti umanitari al campo d’accoglienza di al Rukban

- La Mezzaluna rossa siriana (Sarc), in cooperazione con le Nazioni Unite, ha consegnato un carico di aiuti umanitari nel campo di accoglienza di al Rukban, nell’area di al Tanf, non lontano dal confine tra Siria, Iraq e Giordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sana” citando un comunicato dell’organizzazione umanitaria. La zona è controllata dalle forze statunitensi, accusate da Damasco di provocare una “tragedia umanitaria” impedendo l’accesso di operatori umanitari a Rukban. Gli aiuti inviati oggi consistevano in 22 camion carichi di 3.100 derrate alimentari, 3.100 pacchi di grano da 50 chilogrammi, datteri, biscotti e burro d’arachidi. L’operazione, ha aggiunto Sarc, dovrebbe durare sette giorni e impiegare 187 volontari e 22 operatori delle Nazioni Unite incaricati di distribuire gli aiuti tra le migliaia di famiglie nel campo. Il presidente della Mezzaluna rossa siriana, Khaled al Hboubati, ha ricordato che l’ultimo convoglio umanitario aveva avuto accesso al campo sette mesi fa.(Res)