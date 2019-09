Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione della prima edizione di Milano Women Rowing Cup, regata di canottaggio femminile internazionale, in programma dal 13 al 15 settembre, con 120 atlete provenienti dalle più prestigiose Università Europee.Palazzo Marino - Sala stampa Franco Brigida, piazza della Scala 2 (ore 11.00)Presentazione del "Milano OFF Fringe Festival", un progetto artistico territoriale diffuso dedicato al teatro Off e alle arti performative, organizzato dall'Associazione Culturale Milano Off e giunto alla sua terza edizione. Alla conferenza stampa intervengono la vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo, l'ideatore e Direttore generale del Milano OFF Fringe Festival Renato Lombardo e la Direttrice artistica Francesca Vitale.Palazzo Marino - Sala stampa Franco Brigida, piazza della Scala 2 (ore 12.00)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della mostra "Intorno a Leonardo. Opere grafiche dalle collezioni milanesi", in programma dall'11 settembre al 15 dicembre 2019 nel percorso di "Leonardo mai visto" allestito presso il Museo d'Arte Antica del Castello.Castello Sforzesco - Sala Bertarell (ore 12.00)REGIONELa delegazione americana della NCSL incontra imprenditori, associazioni di categoria e istituzioni locali in Camera di Commercio. I lavori sono introdotti dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e proseguono con gli interventi del Presidente della Camera di Commercio lariana Marco Galimberti, del Sindaco di Como Mario Landriscina e dei Presidenti di CNA Como Armando Minatta e di Confindustria Como Aram Manoukian. Segue un confronto con la delegazione americana e gli imprenditori lariani.Sede della Camera di Commercio, via Parini 15, Como (ore 10.30)L'assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi presenta il Trittico Regione Lombardia 2019, con le sue tre prove classiche: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Interviene il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi.Palazzo Pirelli, Belvedere - 31° piano, via Filzi, 22, Milano (ore 11.00)VARIEIncontro "Fare affari in Cina: strategie, soluzioni finanziarie e aspetti normativi" dedicato alle PMI e organizzato da SACE SIMEST (Gruppo CDP) in collaborazione con Fondazione Italia Cina e lo studio legale Nctm.Via San Marco 21/A - sala Montanelli (dalle 9.30)Quinto appuntamento della rassegna "Vox in the city", organizzata da MM SpA con Piero Pelizzaro.Centrale dell'Acqua di Milano, piazza Diocleziano 5 (ore 18.30)MONZAConferenza stampa di presentazione di "Dedicati", incontri di bellezza per prendersi cura di sé, dedicato alle pazienti con tumore ovaricoCentro Congressi - Ospedale San Gerardo di Monza, via G. B. Pergolesi, 33 - Monza, Aula A, Piano -1 (ore 10.00)(Rem)