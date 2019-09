Germania: simpatizzante Stato islamico progettava attacco con esplosivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la polvere nera di 50 fuochi d'artificio di piccole dimensioni, circa 75 grammi, un 20enne di origine irachena residente in Germania e simpatizzante dello Stato islamico progettava di compiere un attentato dinamitardo nel paese nel 2017. È quanto riferisce oggi il quotidiano tedesco “Franfkurter Allgemeine Zeitung”, commentando la sentenza con cui un tribunale dell'Assia ha concesso al giovane il beneficio della libertà vigilata dopo il periodo di reclusione iniziato nel 2018. Oltre a progettare un attentato, il dello Stato islamico, residente con i genitori a Eschwege in Assia, ha inviato su Facebook istruzioni per la fabbricazione di esplosivi e messaggi di sostegno all'organizzazione terroristica. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la sentenza con cui al giovane è stata concessa la libertà vigilata non è ancora definitiva. (Geb)