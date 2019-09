Romania: ministro per i Romeni nel mondo da domani in Italia per incontri con diaspora

Roma, 09 set 19:32 - (Agenzia Nova) - Il ministro per i Romeni nel mondo, Natalia Intotero, inizia domani una visita in Italia. Secondo quanto riferito dal ministero, Intotero guiderà sino al 18 settembre una delegazione che comprende funzionari del dicastero e membri del Parlamento e dell’Autorità elettorale nell’ambito di incontro con la comunità romena presente in Italia. Le tappe della visita prevedono quindi colloqui con la diaspora romena a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Milano, Roma, Napoli, Tornino e Venezia in vista delle prossime elezioni presidenziali di novembre.

