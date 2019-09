Internet: Pd Roma, chiusura profili Casapound e Forza Nuova è vittoria di chi si batte contro odio

- "La chiusura da parte di Facebook e Instagram di pagine e profili social riconducibili a Casapound e Forza Nuova è la prima fondamentale vittoria di chi da sempre si batte contro la diffusione di linguaggi d'odio anche sul web". Lo dichiarano, in una nota, la responsabile della Comunicazione del Pd Roma Claudia Daconto e il responsabile Azioni e politiche contro ogni fascismo e intolleranza Antonio Senneca. "Per la prima volta Facebook e Instagram riconoscono - si legge ancora nella nota - che i social non sono zone franche in cui tutto vale, compreso ciò che è reato per il codice penale e mette in pericolo la convivenza civile e democratica. Diritto e libertà d'espressione non significano anche diritto e libertà di istigazione all'odio e alla violenza. Nemmeno sui social. Perché ciò che è virtuale è reale". (Rer)