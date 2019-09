Milano: Consiglio comunale approva nuova linee guida per infrastruttura ricarica mobilità elettrica

- Il Consiglio Comunale ha approvato con 33 voti a favore e quattro astenuti le nuove linee di indirizzo per la localizzazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica sul suolo pubblico e ad uso pubblico da parte dei privati. Le modifiche approvate oggi alla delibera consiliare, che era stata votata il 10 settembre dell'anno scorso, puntano a rendere più semplice omogenea ed efficiente la realizzazione della rete cittadina a disposizione di tutti per la ricarica dei mezzi elettrici anche con un'apertura alla disponibilità di società private. L'obiettivo è di potenziare fortemente il numero degli stalli attualmente presenti a Milano. (Com)