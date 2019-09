Governo: M5s, con sostegno Conte e Fioramonti nostri obiettivi più a portata di mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio scrivono, in una nota, che "il presidente Giuseppe Conte alla Camera ha confermato la priorità, nelle linee programmatiche del nuovo governo, degli interventi nell'ambito dell'istruzione, università e ricerca e della cultura. Siamo convinti che grazie al suo impegno e a quello del ministro Lorenzo Fioramonti le nostre battaglie storiche in questi ambiti troveranno più facilmente realizzazione. L'abolizione della chiamata diretta nelle scuole, gli investimenti in edilizia scolastica per garantire la sicurezza di tutti gli alunni, l'aumento stipendiale che riconosca il prezioso lavoro dei docenti, ma anche il riconoscimento e la valorizzazione dei professionisti in ambito culturale: consapevoli di queste e di molte altre misure che il Movimento cinque stelle ha già adottato nel primo anno di legislatura", continuano i parlamentari pentastellati, "proseguiremo con determinazione il nostro lavoro. Lo faremo per bandire finalmente le cosiddette classi pollaio, che negano un diritto allo studio degno di questo nome, per rafforzare ancora di più l'industria culturale e creativa e per dare impulso all'economia della conoscenza. Siamo pronti, inoltre, a imprimere un forte cambiamento al mondo dell'università e della ricerca, favorendone anche l'internazionalizzazione e portando a compimento il progetto di un'Agenzia nazionale per la ricerca. Le nostre proposte sono già sul tavolo pronte per la discussione delle Camere", concludono gli esponenti del M5s, "molto presto gli italiani avranno modo di toccare con mano le ricadute del nostro incessante impegno". (Com)